Polícia realiza operação em Mesquita

Na tarde desta terça-feira, policiais militares do 20° BPM (Mesquita) realizaram operação na comunidade da Chatuba, em Mesquita. No início da incursão, a equipe policial observou três pessoas em atitude suspeita. Após abordagem, foi verificado que estavam com 623 trouxinhas de maconha, 1.270 pinos de cocaína e um rádio transmissor. Ao vasculhar as proximidades, encontrou em um tonel enterrado na mata com 22 mini tabletes de maconha e 2,5 tabletes grandes de maconha. Durante a ação, também foram apreendidas 10 motos em situação irregular.