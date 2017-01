Polícia procura traficante de ecstasy

O Portal dos Procurados divulga nesta quarta-feira, um cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à prisão de Eduardo Gomes de Mattos Cotrim de Menezes, o Dudu, de 36 anos, condenando por tráfico de drogas.

Ele está foragido desde junho de 2012, sete meses após ser condenado a 10 anos de prisão, quando ganhou o benefício para cumprir a pena no semiaberto. Segundo a polícia, o traficante de classe média vendia drogas sintéticas como ecstasy, cheirinho-da-loló e adesivos de LSD a outros jovens da classe média e alta. A venda era feita por telefone ou nas próprias festas.

Dudu foi preso em novembro de 2007 na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Na ocasião, ele tentou fugir a nado, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

De acordo com um dos integrantes do grupo, preso na mesma época, membros do grupo com as melhores condições financeiras, viajavam à Amsterdam, onde adquiriam cada comprimido por cerca de 1 dólar (aproximadamente R$ 2 à época), e compravam grandes quantidades, cerca de 100 mil comprimidos, que revendiam nas festas por R$ 25 cada. Para a Polícia, Dudu seria o principal fornecedor do grupo. Contra ele há um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização Eduardo Gomes Cotrim, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650.