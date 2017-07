Polícia prende trio suspeito de roubou a caminhão de carga

Foto: Reprodução Watsapp

Segundo o motorista do caminhão, os meliantes iriam para o Chapadão, em Costa Barros.

Policiais do 20°BPM (Mesquita) prenderam na madruga de ontem, Cláudio Alves dos Santos Junior, Nathan Santiago de Santana e Niger Marcos Souza Dias, suspeitos de roubarem uma carreta de óleo de soja na Via Light, em Nova Iguaçu.

Os cabos Xavier e Maia, acompanhados dos soldados Vitor Lima e M. Souza, receberam uma notificação via rádio sobre um possível roubo a uma carreta na Via Light, no sentido Pavuna. Os PMs encontraram na boleia do caminhão junto ao motorista um dos bandidos, sendo seguido pelos dois comparsas em um Sandeiro prata. De acordo com o motorista da carreta, os bandidos ordenaram que ele fosse para o Chapadão, em Costa Barros.

Leia essa matéria completa na edição de sábado (15).