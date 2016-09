Polícia prende traficantes internacionais

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil, prenderam, nesta quinta-feira (8), dois homens suspeitos de tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, ambos foram encontrados e detidos em um hostel em Santa Teresa, no Centro do Rio.

De acordo com a polícia, as investigações começaram há três meses a partir da apreensão de 1 quilo de cocaína com alto grau de pureza. Segundo os investigadores, o quarto era utilizado como laboratório para a preparação e embalo da droga.

A dupla comprava a cocaína nas comunidades Fallet e Fogueteiro, que ficam no mesmo bairro, e depois a revendia para jovens de classe alta do Rio. Turistas que estiveram na cidade durante a Olimpíada também estavam entre os compradores.

A polícia destacou que os suspeitos também exportavam o material para países da Europa, como Espanha e Holanda. Cada quilo era vendido por até dez mil euros. Nas ações realizadas nesta quinta, os policiais encontraram, ainda, 2 quilos de maconha, uma estufa para cultivo de “skank” e equipamentos para preparar o entorpecente. E ainda, vários artigos de tabacaria sem nota fiscal.

Na casa de um dos suspeitos os agentes da delegacia especializada encontraram R$ 38 mil e dez mil euros. Os homens foram presos e indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.