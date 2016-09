Polícia prende traficante do Lins

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), prenderam na última sexta-feira, Marco Felippe de Oliveira de Souza, o Marquinho Notebook, de 32 anos, durante operação no Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, na Zona Norte. De acordo com informações da especializada, ele é integrante do Bonde do Lins, que atua no Complexo do Lins, chefiado pelo traficante Paulo César dos Santos, o Paulinho Muleta ou PL, que também está preso.

Segundo a DCOD, contra Marcos Felippe havia sete mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de uso restrito. Em sede policial, ele admitiu fazer do Bonde do Lins e que portava um fuzil no interior da comunidade.