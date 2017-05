Polícia prende suspeitos de tentar roubar agência bancária

Dois homens suspeitos de tentar roubar uma agência bancária do Santander foram presos, na madrugada desta terça-feira, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações do 35º BPM (Itaboraí), militares foram acionados para ocorrência após uma denúncia. No local, os policiais ouviram ruídos no forro do banco e encontraram a dupla.

Segundo a Polícia Militar, os homens caíram do forro e na sala do cofre do banco, os militares encontraram os materiais que a dupla usou no crime. A PM apreendeu 30 discos de corte, uma marreta, um alicate de corte, entre outros equipamentos. A ocorrência foi encaminhada para 71ª DP (Itaboraí), que investigará o caso.