Polícia prende suspeito de assalto em Caxias

Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam em flagrante, na última quarta-feira, um suspeito de roubar um estabelecimento comercial em Duque de Caxias. Com Paulo Cesar Marques da Cruz Junior, também conhecido como ‘Toucinho’, 31, foi apreendido um revólver carregado e uma mochila com pertences das vítimas.

Segundo a delegada titular, Raíssa Celles, uma vítima contatou a polícia e relatou que o estabelecimento onde trabalha havia sido assaltado por três homens armados. Nove funcionários tiveram seus pertences levados durante a ação. Os objetos já foram devolvidos.

Os outros dois suspeitos do assalto conseguiram fugir. Segundo a polícia, investigações estão em andamento para identificar os outros autores do assalto. A delegada pede que outras vítimas que reconhecerem o suspeito entrem em contato com a DP através do WhatsApp (21) 99817-0306.