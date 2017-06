Polícia prende seis suspeitos de arrastão na Avenida Brasil

Seis homens foram presos na tarde desta quarta-feira, na Avenida Brasil, na altura do Hospital Geral de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Eles são suspeitos de fazer um arrastão na via. Segundo informações do Grupamento Transportado em Ônibus Urbano (GPTOU), eles tentaram assaltar diversos motoristas.

Os militares do GPTOU prenderam seis suspeitos no local. Com eles, foram encontrados um fuzil, rádios transmissores e drogas. Também foram recuperados quatro carros roubados. A ocorrência ainda está em andamento.