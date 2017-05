Polícia prende quatro homens com armas em um carro roubado em Botafogo

Quatro homens foram presos na manhã desta terça-feira em um carro roubado em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo informações do 2°BPM (Botafogo), policiais militares que estavam em patrulhamento pelo bairro foram alertados sobre carro roubado trafegando em vias do bairro.

O veículo foi visto no cruzamento da Rua Henrique Novaes com Rua Real Grandeza e, após abordagem, quatro suspeitos foram detidos com um revólver calibre 38 e um bloqueador de rastreador de automóvel. O caso será encaminhado para a 10ªDP (Botafogo).

– Eles estavam na Rua Henrique de Novaes e os PMs já estavam atrás deles. Como estava meio engarrafado ali na Real Grandeza, acho que isso pode ter ajudado os policiais. Eles foram bem tranquilos, conseguiram prender os bandidos sem tiro, sem nada – elogiou a funcionária de uma loja próxima que pediu para não ser identificada.