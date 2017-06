Polícia prende homem apontado como chefe do tráfico em Duque de Caxias

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam, no fim da tarde de segunda-feira, Eduardo da Silva Costa, conhecido como “Estudante”, de 31 anos. De acordo com informações da corporação, ele é o chefe do tráfico das comunidades Santa Lúcia e Mariantes, no bairro Parada Angélica. A ação contou com cerca de 20 agentes. Eduardo foi preso dentro de uma residência na Rua Armando Facini 14, em Parada Angélica, e não ofereceu resistência. Segundo a PM, eles foram checar uma denúncia encaminhada pelo Disque-Denúncia. Com Eduardo, foram apreendidos um rádio transmissor, uma pistola 9 mm da marca Glock de fabricação austríaca e 14 munição. O preso foi encaminhado junto com o material apreendido à 62ª DP (Imbariê), onde a ocorrência foi registrada.

Eduardo da Silva foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi levado para o Complexo de Bangu.