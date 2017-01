Polícia prende estuprador do próprio neto

Policiais Civis da 73ª Delegacia de Polícia (Neves), coordenados pela Delegada Titular Carla Conceição Guimarães Tavares, prenderam nesta quinta-feira, um homem em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Informações obtidas durante as investigações apontam o criminoso como autor do estupro de um menino de 4 anos, filho de sua enteada, ocorrida na Rua Salvatori, no bairro Água Mineral. A mãe percebeu que algo errado havia acontecido com a criança ao dar banho nele e o levou ao atendimento médico emergencial.

Com a confirmação do ato libidinoso pelo exame pericial, a Delegada Carla Tavares representou pela prisão preventiva do acusado, que foi prontamente atendido pela Justiça. As investigações revelaram ainda que a enteada foi vitima, quando menor, da mesma prática criminosa do autor.