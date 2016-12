Polícia prende dupla de traficantes

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, no fim da tarde desta terça-feira, dois suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Rio Bonito, na Região Metropolitana do estado. Após receber uma denúncia anônima, agentes do batalhão se dirigiram à Rua José Nascimento da Mota, no bairro Serra do Sambê, e localizaram Sirley Herculano Oliveira Silva, de 33 anos, e Fernanda de Almeida, de 34.

Durante a abordagem, Sirley admitiu que escondia entorpecentes em sua residência, e o material foi encontrado dentro de um armário. Foram apreendidos mais de dois quilos de pasta-base de cocaína, bem como 79 papelotes, 113 pinos e 119 sacolés da mesma droga, além de uma balança de precisão, um celular e outros itens. A ocorrência foi registrada na 119ª DP (Rio Bonito).