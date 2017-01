Polícia prende dois e apreende carga roubada

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos e apreendeu grande quantidade de carga roubada, na manhã desta segunda-feira, na comunidade Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações do 41ºBPM (Irajá), um dos homens é suspeito de pertencer uma quadrilha comandada pelo traficante ‘Limão’.



Segundo os militares, durante um patrulhamento na Rua Fernando Lobo, eles foram informados que havia produtos roubados em uma casa na região. A carga foi encontrado em dois quartos da residência. De acordo com os policiais, a maioria da mercadoria era de material para construção.