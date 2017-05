Polícia prende 28 traficantes que atuavam na Região dos Lagos

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, nesta terça-feira (30), 28 traficantes que atuavam em diversos municípios da Região dos Lagos, no Estado do Rio. Segundo a especializada, os suspeitos tinham ligação com o comércio de entorpecentes nas comunidades da Mangueira, Parque União e Nova Holanda (Complexo da Maré), na capital fluminense.

A operação, intitulada ‘Metástase’ foi realizada em Cabo Frio, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Araruama, Silva Jardim, Maricá, Conceição de Macabu, São Gonçalo, entre outros locais.

Ao todo, foram expedidos 38 mandados de prisão preventiva pela Justiça e, até o momento, 28 traficantes foram presos.