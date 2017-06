Polícia Militar realiza operação no Morro do Cajueiro

A Polícia Militar voltou a ocupar, nesta segunda-feira, o Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio. É o segundo dia seguido de operação policial do 9º BPM (Rocha Miranda) na comunidade. Até o meio-dia, dois suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e drogas.

No domingo, uma operação no morro interrompeu a circulação de ônibus articulados do corredor Transcarioca do BRT, entre as estações de Madureira e a estação final Fundão, entre as 10h às 14h. A ação teve um suspeito baleado após tiroteio com policiais. Com ele, a PM apreendeu um fuzil calibre 556, um rádio comunicador e quantidade de drogas.

Uma creche municipal no Campinho está sem atendimento, deixando 180 alunos sem aulas.