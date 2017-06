Polícia Militar faz megaoperação em comunidades do Rio

A Polícia Militar faz uma megaoperação em comunidades do Rio, na manhã desta terça-feira. Pelo menos uma pessoa morreu em confronto numa das ações e outra ficou ferida. Suspeitos foram presos e houve a apreensão de armas e drogas.

Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estão, desde as 5h, no Complexo da Pedreira e nos morros da Quitanda e da Lagartixa, em Costa Barros, na Zona Norte. Houve troca de tiros e um suspeito morreu. Três pessoas foram presas. Os PMs encontraram uma submetralhadora, duas pistolas e drogas.

No Morro Jorge Turco, em Coelho Neto, ainda na Zona Norte, um suspeito foi baleado em confronto com policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Com ele, de acordo com os PMs, foi apreendido um fuzil, um radiotransmissor e drogas.

Há uma operação do 41º BPM (Irajá) também no Complexo do Chapadão, que corta os bairros de Costa Barros, Pavuna e Anchieta, e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, ambos na Zona Norte. Ainda não há informações sobre presos e apreensões nos locais.

As ações da PM têm como objetivo combater o tráfico de drogas, as quadrilhas de roubos de cargas e de veículos, além de cumprir mandados de prisão.