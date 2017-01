Polícia flagra plantação de maconha em residência

Na última sexta-feira, policiais do 26º BPM (Petrópolis), após receberem denúncias, encontraram uma casa onde estava sendo feito o plantio de pés de maconha, no bairro Cascatinha, em Petrópolis. No endereço, duas pessoas foram detidas em flagrante e apreendidos, ao todo, 106 pés de maconha e diversas sementes da mesma droga; 08 potes e um saco com maconha pronta para a venda; materiais para endolação; 01 caderno com anotações para o tráfico; 01 balança de precisão; 01 sacolé de cocaína; 02 armas de brinquedo; 06 munições calibre 38; e R$ 2.740,00 em espécie. Foi realizada perícia no local e logo após, os detidos e todo o material apreendido foram conduzidos à 105ª DP (Petrópolis).