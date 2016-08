Policiais do 20º BPM fizeram operação na Baixada na noite desta quinta (07/07) para combater a milícia. Coordenada pelo Ten. Cel Dantas (20º BPM), a operação contou com as guarnições do 39º BPM, 15º BPM e do 21º BPM. Além do combate às milícias, a operação teve também intuito na redução da criminalidade e o roubo de veículos na região.