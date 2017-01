PM faz operação em comunidade de Nova Iguaçu

Uma operação deflagrada por policiais do 20° BPM (Mesquita) para combater o tráfico de drogas terminou na prisão de um suspeito, na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu. Airton Vieira da Silva foi capturado logo após atirar contra as guarnições. Outros cinco bandidos conseguiram escapar pelas ruas da comunidade.

Os agentes receberam denúncias de tráfico no local e entraram na comunidade do Grão-Pará em Nova Iguaçu e ao presenciarem barricadas na rua, eles desceram para retirar os objetos e foram surpreendidos por meliantes que dispararam contra o grupo. Uma intensa perseguição começou entre as ruas.

A viatura da PM entrou na comunidade sem terra e avistou seis bandidos que atiraram contra o grupo. Houve intenso tiroteio durante o confronto e um suspeito ficou ferido.

Os policiais prenderam Airton logo após o levaram para a UPA de Cabuçu. Com o criminoso estavam uma moto roubada, um revólver, uma carabina com a numeração raspada, um rádio de comunicação e 36 pinos de cocaína, além de R$ 10 em espécie. O caso foi registrada no 52ª DP (Nova Iguaçu).