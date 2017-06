Polícia estoura laboratório de fabricação de placas para veículos clonados

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) estouraram, no Morro da Providência, no Centro do Rio, um laboratório de fabricação de placas falsificadas usadas para clonagem de veículos.

No local, foram encontradas placas confeccionadas e material para produzir novas. De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações apontam que o local é gerenciado por um homem conhecido como Jorge Bigode, que faria parte de uma quadrilha especializada na clonagem de veículos.

Ainda segundo dados da especializada, o material apreendido seria usado por quadrilhas do Rio, São Paulo e Minas Gerais. As investigações continuam.