Polícia Civil prende autor de roubo na Ladeira da Glória

Policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia – Catete, coordenados pelo Delegado de Polícia Marcus Montez, prenderam nesta quarta-feira, 18 de janeiro, Vagner Batista Pereira da Silva, em cumprimento de mandado de prisão obtido em investigação da própria unidade.

Durante as investigações da unidade, Vagner foi identificado como sendo o autor do roubo praticado contra uma jovem, no último dia 3, na Ladeira da Glória. Fato que teve imagens veiculadas por redes de televisão e jornais. Não havia ainda na ocasião Registro de Ocorrência do fato nem dados a respeito da identidade da vítima.

Após a obtenção das imagens veiculadas na mídia, os Policiais Civis iniciaram a investigação do crime e realizaram diligências em vários locais, entrevistando diversas pessoas, até que conseguiram localizar a vítima, que foi ouvida em sede policial. Com as informações obtidas, o autor foi identificado e o Delegado Montez representou pela sua prisão junto à Justiça.