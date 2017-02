Polícia Civil apreende arma e drogas em Araruama

Policiais Civis da 118ª DP (Araruama) apreenderam na tarde dessa terça-feira (31), uma pistola de calibre restrito das forças armadas e grande quantidade de drogas no interior de uma casa abandonada no bairro Fonte Limpa, naquele município.

As Informações obtidas durante investigações da unidade apontam que após a prisão da maioria dos integrantes da organização criminosa da Favela do Corte, realizada durante a Operação Tyrfing deflagrada pela delegacia no ano passado, os antigos traficantes do local se uniram a traficantes do Rio de Janeiro para retomar o tráfico de drogas na localidade.

Os policiais identificaram um imóvel abandonado, localizado na Rua Anete Ramalho Issa, que havia sido invadido e estava sendo usado por traficantes oriundos de uma favela do Rio de Janeiro. Esses criminosos haviam chegado recentemente na cidade com a intenção de tomar as bocas de fumo do bairro Outeiro, dominadas por um grupo rival.

Diante das informações levantadas com o constante monitoramento do tráfico na cidade, equipe da unidade realizou diligências no local e apreendeu uma pistola Canik 9mm de fabricação turca, 527 tabletes de maconha e 1870 papelotes de cocaína. Ninguém foi encontrado no local. Diligências seguem em andamento para identificar e prender os autores.

Via: PCERJ/ASCOM