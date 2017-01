Polícia captura traficante da formiga

Agentes da Operação Centro Presente prenderam, na tarde da última sexta-feira, Jairo Conceição de Souza, o ‘Gerinho da Formiga’, de 21 anos. Contra ele foram cumpridos três mandados de prisão por associação para a produção e tráfico e condutas afins, tráfico de drogas e extorsão.

Segundo os agentes, ele foi capturado após tentar fugir quando percebeu a aproximação policial. Durante a abordagem, foi realizada uma pesquisa no Banco Nacional de Mandados de prisão, que indicou a existência dos mandados pendentes. Jairo, que teria atuado como gerente do tráfico da comunidade da Formiga, foi conduzido à 5ª DP (Mem de Sá).

Policiais da Operação receberam informações de que dois homens teriam acabado de roubar um ônibus, na Avenida Presidente Vargas. Agentes realizaram um cerco e abordaram o coletivo. Com Jeferson Alexandre dos Santos, 22 anos, e Wellington de Oliveira Agricola, 21 anos, foram encontrados dois celulares e um cordão de ouro das vítimas, que os reconheceram como autores do crime. Eles foram encaminhados, com apoio do 5º BPM (Centro), à 5ª DP (Mem de Sá), onde foram autuados por roubo.