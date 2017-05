Polícia captura traficante de armas e munições

A Polícia Civil apreendeu, na noite desta quarta-feira, uma grande quantidade de munições em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. A ação, realizada pela 39ª DP (Pavuna), ocorreu na Rua Príncipe da Beira, local onde, conforme informação apuradas pelos agentes, serviria como uma espécie de depósito de armas e munições comercializadas para traficantes de drogas de diversas comunidades do Rio. Um suspeito foi preso no imóvel. Ele foi identificado como Carlos André Veloso de Souza, apontado pela polícia como um dos principais fornecedores de armas e munições para comunidades do Complexo do Alemão.

Após investigações, os policiais realizaram uma vigília no local até que surpreenderam Carlos, no momento em que ele deixava o imóvel. O suspeito foi flagrado com considerável quantidade de munições de diversos calibres, divididos em sacos plásticos. Após ser questionado pelos policiais, ele confessou que havia mais munições dentro da residência.

Os policiais, então, fizeram uma busca no imóvel. Lá, eles encontraram mais munições, de calibres como 7.32, 9mm, .30 e .45, de uso restrito. Ao todo, foram achados pelos agentes um total de 1.196 cartuchos. Ainda de acordo com os agentes, Carlos é traficante que atua no comércio de armas e munições. Ele foi autuado em flagrante na 39ª DP, local para onde o material apreendido também foi encaminhado.