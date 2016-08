Polícia apreende táxis piratas e prende suspeitos

Quatro táxis piratas foram apreendidos e seis suspeitos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (24). Entre os automóveis, da cooperativa pirata, havia um roubado, entre outros em péssimo estado de conservação.

Os policiais receberam uma denúncia sobre um carro adulterado que circulava pela região da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O veículo estaria estacionado em um ponto de táxi próximo a um mercado atacadista, em Vicente de Carvalho. A equipe da PRF foi até o local e localizou o carro, que circulava caracterizado como táxi. Além disso, mais três veículos irregulares da mesma cooperativa foram apreendidos.

Seis homens foram presos no local, sendo quatro motoristas e outros dois, os quais se apresentaram como responsáveis pela cooperativa. A ocorrência foi encaminhada à Central de Garantias da Polícia Civil, no Jacaré, Zona Norte do Rio.