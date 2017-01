Polícia apreende menores e chefe do tráfico da Vila Kennedy

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) realizou uma operação na manhã desta terça-feira, na Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade, para cumprir 20 mandados de busca e apreensão contra menores envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes na região. Sete adolescentes foram apreendidos e oito pessoas foram presas, seis dela em flagrante durante a ação. Entre os presos está Mateus Clares Fernandes, o Pipa, de 20 anos, apontado como o chefe do tráfico da Vila Kennedy.

Segundo o delegado Deoclécio de Assis, titular da DPCA, a operação ocorreu após uma investigação de um mês que especializada fez em conjunto com a UPP. Os menores, que tiveram a busca e apreensão determinada pela Justiça, agiam em diferentes bairros do Rio: Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste; e no Centro da cidade. Eles praticavam roubos de carga, de veículos e também assaltavam pedestres.

Material apreendido

Foram apreendidos pelos policiais 15 radiotransmissores, duas pistolas, um revólver, 1.907 quilos de cocaína e uma granada. Além dos agentes da DPCA, participaram da operação outras delegacias especializadas e equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Kennedy.