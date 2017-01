Polícia apreende meia tonelada de maconha

Policiais do Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreenderam meia tonelada de maconha, com a ajuda de um cão policial, em Manguinhos, na manhã desta terça-feira. A ação faz parte de uma operação realizada pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), na comunidade. De acordo com a Polícia Militar, até as 11h40, quatro pessoas haviam sido detidas e dois fuzis apreendidos.

A operação acontece um dia depois da morte de Thomas Bruno Dantas, conhecido como Mongol, de 30 anos. Apontado como chefe do tráfico de drogas de Manguinhos, o traficante foi ferido em confronto com policiais da UPP Manguinhos e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele chegou a ser levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas morreu na unidade de saúde.