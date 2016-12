Polícia apreende mais de 1.500 pares de tênis falsificados

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quinta-feira, mais de 1.500 pares de tênis falsificados, de diversas marcas, na Pavuna, Zona Norte da cidade.

De acordo com a especializada, as investigações apontaram que seriam trazidos diversos tênis falsificados do município de Nova Serrana, em Minas Gerais, para a Pavuna. De base nas informações, a equipe dirigiu-se ao local e apreendeu os produtos. Não há informações de presos na ação.