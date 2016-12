Polícia apreende drogas em Belford Roxo

Na manhã desta segunda-feira, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar denúncia de prática de tráfico na Estrada Xerém, na comunidade do Roseiral, em Belford Roxo. Quando as equipes chegaram ao local, vários suspeitos que se encontravam próximo a uma quadra de futebol fugiram em direção a um prédio. Foi feito cerco e a equipe conseguiu localizar os suspeitos com 100 pinos de cocaína, 106 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. Ocorrência encaminhada para a 54ª DP (Belford Roxo).