Polícia apreende drogas e réplica de fuzil no Buraco do Boi

No último domingo (10) após denúncia anônima de tráfico de drogas, a guarnição do DPO Miguel Couto e Vila de Cava e chegaram a uma casa na Rua Francisco Alves – na Comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense.

Um suspeito ao perceber a aproximação dos policiais, conseguiu fugir pela mata pelos fundos da casa. Após diversas buscas no local, os PMs conseguiram encontrar, 480 papelotes de cocaína, 3 rádios transmissores e 1 réplica de Fuzil.

Todo o material apreendido foi levado para 58ªDP (Posse – NI), pelo Sgts Dário, Fernando, Falcão e M. Alves. Cb Fabio Santos e Sd Ruy.