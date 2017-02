Policiais do 39°BPM foram recebidos a tiros por traficantes na comunidade do Guaxá, Belford Roxo, na manhã desta quarta-feira (1) Houve confronto no local.

Após uma revista no local, os PMs apreenderam um fuzil calibre 5565, drogas ainda não contabilizadas e um rádio transmissor. Em outro trecho da comunidade, um adolescente foi apreendido com outro rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada par a 54°DP (Belford Roxo).