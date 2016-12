Polícia apreende aves mantidas em cativeiro

Cinco pássaros silvestres foram apreendidos por policiais do Núcleo de Proteção e Defesa dos Animais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), na tarde desta quarta-feira. As aves eram mantidas em cativeiro dentro de uma academia, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia.

Os policiais também encontraram ainda outro homem, no mesmo prédio, que tinha três aves silvestres em situação irregular. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o Centro de Triagem de Aves Silvestres (CETAS) do Ibama. O homem foi levado para a delegacia. A dupla responderá pelo crime de manter espécies silvestres sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente.