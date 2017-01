Polícia apreende arma no Complexo da Pedreira

Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram uma operação nesta terça-feira (31), no bairro 13, Complexo da Pedreira, para coibir roubo de carga, retirada de barricadas e o tráfico de drogas na localidade.

Os PMs se dividiram em várias localidades e ao chegarem nos prédios, foram recebidos com tiros .Após uma geral no terreno, os policiais encontraram um homem caído. Com ele foram apreendidos 01 pistola Glock Cal 40, 01 Rádio Transmissor. O suspeito foi socorrido ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Ocorrência foi registrada na Central de Garantias com o material arrecadado.