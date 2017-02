Arma é apreendida no Complexo da Pedreira

Policiais do 41º BPM (Irajá) realizaram operação nesta terça-feira, no bairro 13, no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio. A ação tinha como objetivo coibir o roubo de carga, retirada de barricadas e o tráfico de drogas.

Os PMs se dividiram por várias localidades e ao chegarem nos prédios, foram recebidos a tiros. Houve confronto e após vasculhando no terreno, encontraram um homem caído ao solo. Com ele foi apreendido 01 pistola calibre 40 e 01 rádio transmissor. O suspeito foi socorrido ao Hospital Carlos Chagas, também na Zona Norte, ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência foi registrada na Central de Garantias, com o material arrecadado. As operações continuaram, a fim de consolidar a presença policial em toda a região.