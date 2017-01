Polícia apreende 50kg de maconha

Policiais Militares do 8º BPM (Campos) apreenderam aproximadamente 50 Kg de maconha na noite desta quarta-feira, no bairro PQ IPS, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O material estava dividido em 44 tabletes, uma bolsa e um pote de vidro. No local, foram também encontrados três rolos de filme plástico, duas facas, uma balança de precisão e anotações do tráfico de drogas. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 134ª DP (Campos dos Goytacazes).