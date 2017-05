Polícia apreende 150 motos em comunidades de Jacarepaguá

Cento e cinquenta motos foram apreendidas na manhã deste domingo em operação do 18º BPM (Jacarepaguá) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus que aconteceu em todas as comunidades da região. Ao todo, foram abordadas 475 motos. Não houve confronto nem resistência.

A operação foi montado com base em estudos da Seção de Análise Criminal do 18°BPM que mostrou que quase 92 % dos crimes que impactam os roubos a pedestres, de veículos e letalidade violenta (homicídios, latrocínio, auto de resistência e lesão seguida de morte) são praticados por bandidos utilizando motocicletas, sozinhos ou em dupla.

A operação começou às 6h e contou com 40 policiais militares, 13 viaturas, nove motos e 15 reboques e foi comandada pelo chefe da Seção de Operações do 18°BPM, major Gualberto por determinação do comandante do batalhão.