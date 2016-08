Pó do Bolt é apreendido pela polícia

Os policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, no início da tarde desta sexta-feira, um homem suspeito de tráfico de drogas, na comunidade Barros Vermelho, em Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, um adolescente, de 17 anos, também foi detido. Eles foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Com eles, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, sendo 1,1 mil pinos plásticos contendo cocaína, 540 sacolés de maconha, quatro rádios transmissores, uma pistola de brinquedo, quatro cadernos do tráfico e material de endolação. As drogas estavam embaladas em plásticos com a imagem do atleta Usain Bolt e com a frase “pó de R$ 5”.