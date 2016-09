PMs são encurralados durante tiroteio

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Proviedência foram encurralados em uma troca de tiros com bandidos no Morro da Providência, na Gambôa, Zona Portuária do Rio.

De acordo com o comando da UPP, os agentes foram atacados por bandidos armados na região conhecida como Baixinha, na manhã desta terça-feira. Os criminosos teriam lançado uma granada contra os PMs. Não há informações sobre feridos. O policiamento foi reforçado na região por outras UPPs e pelo Grupamento de Intervenções Táticas (Git) das UPPs, que tentam localizar os autores do ataque.

Nota da UPP:

“Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência, policiais da unidade foram atacados por criminosos armados na localidade conhecida como Baixinha, por volta das 9h desta terça-feira (20/9). Houve confronto e, até o momento, não há informações sobre feridos. O policiamento na região está reforçado por outras UPPs e pelo Grupamento de Intervenções Táticas (Git) das UPPs”.