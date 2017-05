PMs são atropelados no Aterro do Flamengo

Dois policiais foram atropelados, na tarde desta terça-feira, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Tabajaras, os militares estavam em duas motocicletas da UPP quando se envolveram em um acidente de trânsito.

Ainda segundo o comando, um policial ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do PM.