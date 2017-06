PMs recuperam carga de cerveja na Baixada

Policiais do serviço reservado (P2) do 39º BPM (Belford Roxo) conseguiram resgatar, na madrugada desta quinta-feira, um motorista e entregadores que foram rendidos por bandidos na Rua Havaí, no bairro São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os policiais foram acionados após informe do Disque- Denúncia sobre um roubo de carga naquela região. Segundo os PMs, além do caminhão que foi recuperado junto com 20 engradados de cerveja (1 litro), o motorista e os entregadores também foram libertados. Os bandidos fugiram ao perceber a presença dos militares.

A carga recuperada foi encaminhada junto com os funcionários da Ambev à 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.