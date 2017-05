PMs impedem roubo de carga no Rio

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) interromperam, na manhã desta terça-feira, um roubo de carga de dois caminhões de distribuição da Coca-cola. De acordo com informações da unidade, o caso aconteceu por volta das 8h, na Rua José dos Santos Andrade, na comunidade do Couro Come, no Mutuapira. A carga foi recuperada, mas os bandidos conseguiram fugir do local, após intenso confronto com os PMs.

O batalhão recebeu as informações de que carros com dois criminosos armados escoltavam dois caminhões da Coca-Cola e aterrorizavam funcionários da empresa. As equipes foram acionadas e ao chegarem no local, conseguiram avistar os dois caminhões, um deles já vazio.

Ao subirem o morro, os PMs relataram que houve um confronto com os bandidos, que conseguiram fugir. Os criminosos mantinham os motoristas e ajudantes no chão e os ameaçava de morte constantemente. As vítimas ainda tiveram seus pertences pessoais roubados.

À polícia, os funcionários contaram que foram abordados, quando passavam pela Rua Paula Lemos, no Mutuá. Os bandidos estavam divididos em uma motocicleta Honda XRE, um Gol verde escuro e um Palio prata ‘pitbull’.