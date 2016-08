PMs do Rio em trabalho escravo

Como se já não bastasse a crise que se instalou no Rio de Janeiro, deixando todo o funcionalismo público sem salário, a segurança pública em caos, chegou em nossa redação a informação que o comandante do BPRv – Batalhão de policiamento em Rodovias estaduais, Coronel Farias, que segundo consta, já tem o costume de utilizar o efetivo na folga no serviço extra não remunerado, agora resolveu escalar o efetivo de folga para assistir uma peça teatral na faculdade Cândido Mendes em Araruama. Segue a lista do evento que acontecerá no dia 07/07/2016 às 13:00h , onde informa que TODOS DEVIDAMENTE FARDADOS. Com a palavra o comando do BPRv…