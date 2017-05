PMs de UPP recuperam carro de Diogo Nogueira na Zona Oeste

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus e da 16ª DP (Barra da Tijuca) recuperaram o carro e pertences pessoais do cantor Diogo Nogueira, na manhã desta quarta-feira, na localidade conhecida como Tangará, em Jacarapeguá, na Zona Oeste do Rio.

Ainda de acordo com o comando da UPP, os militares encontraram o automóvel após o GPS do celular do sambista, que também foi roubado, indicar o local. Ainda não há informações sobre prisões.