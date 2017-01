PM transmite suicídio ao vivo no Facebook

Um policial militar lotado no 24° BPM (Queimados), se suicidou e transmitiu ao vivo o ato na madrugada deste domingo (29) em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. O soldado Douglas de Jesus Vieira, de 28 anos, tinha seis anos na corporação. Em imagens veiculadas em sua própria página, ele se comunicava com pessoas que acompanhavam a transmissão antes de cometer o suicídio.

Quando o 16º BPM (Olaria) chegou ao local, já encontrou Douglas morto em sua cama, com uma pistola Taurus ao seu lado, além de cinco munições. O celular com o qual Douglas fez a transmissão também foi apreendido.