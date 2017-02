PM recupera carga no Chapadão

Policiais do 41°BPM (Irajá) impediram um roubo de duas carretas de material perecível (carne), na estrada do Camboatá, Anchieta, na tarde deste sábado (4). A interceptação foi feita graças a uma denúncia anônima. Os policiais foram recebidos tiros que partira do alto da comunidade do Gogó e houve confronto. Assim que cessou os disparos, os policiais encontraram duas carretas: Uma com a carga intacta e outra com a carga já desfalcada. O caso foi registrado na Cidade da Polícia.