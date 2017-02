PM realiza operação na Pedreira

Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) realizaram uma operação no fim da tarde desta segunda-feira (20) no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Durante a incursão, homens armados atiraram ao avistarem as equipes e houve confronto. Após buscas realizadas na localidade Final Feliz, foi encontrado um suspeito ferido com uma pistola calibre 9 mm, sendo socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Outros três homens foram presos com um fuzil, uma granada, dois rádios transmissores e drogas.

A ocorrência encaminhada para registro na Central de Garantias Norte.

