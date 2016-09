Um policial militar reagiu à tentativa de assalto, matou um suspeito e prendeu outro no bairro de Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, no início da manhã desta quinta-feira. O crime ocorreu na Rua Getúlio, esquina com a Rua Salvador Pires.

Agentes do 3º BPM (Méier) isolaram o local onde o criminoso morreu e a Divisão de Homicídios (DH-Capital) foi acionada. O policial que reagiu, chamou a PM para entregar o comparsa preso.