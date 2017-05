PM prende trio que roubou mulher dentro de ônibus do BRT na Taquara

Três homens foram presos, na madrugada desta sexta-feira, após roubarem uma passageira dentro de um ônibus do BRT Transcarioca, na Taquara, Zona Oeste da cidade. Eles estavam com um simulacro de pistola e um punhal.

De acordo com o consórcio do BRT, a passageira foi assaltada dentro do veículo articulado na altura Recanto das Palmeiras, na Taquara. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e acompanharam o ônibus. Quando ele parou na estação Merck, os policiais renderam e o trio foi preso. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).