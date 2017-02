PM prende suspeito no mar da Zona Sul

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, no mar da praia do Leblon, na Zona Sul do Rio.

De acordo com agentes do 23º BPM (Leblon) o homem teria ameaçado pessoas com um revólver no Jardim de Alah. Ao perceber que seria abordado, fugiu em direção ao mar.

Após orientação da aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM), os PMs conseguiram prendê-lo e o encaminharam à 14ª DP (Leblon). Os agentes também fizeram buscas no canal de Jardim de Alah para tentar localizar a arma, que teria sido abandonada na fuga, mas até o fechmaento desta edição o objeto não havia sido encontrado.

