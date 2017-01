Policiais militares do 34º BPM (Magé) e do 15º BPM (Duque de Caxias), em ação conjunta, detiveram um suspeito nesta segunda-feira, 23/01, no bairro Humaitá, em Duque de Caxias. Com ele foram apreendidas uma pistola cal. 9mm e uma mochila com 261 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 66ª DP.